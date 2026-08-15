Oposición colombiana critica "ayuda selectiva" recibida por el Gobierno tras el terremoto

"Se ha hecho una atención selectiva de los ofrecimientos a ciertos gobiernos sin una explicación", dijo Cepeda a EFE durante una visita a Quibdó, capital del departamento del Chocó y una de las ciudades más dañadas por el terremoto, donde se reunió con líderes comunitarios y sociales para evaluar la situación.

El senador, del izquierdista Pacto Histórico, partido del expresidente Gustavo Petro, aseguró que se ha "negado la posibilidad" de que Colombia reciba algunas de las ayudas internacionales ofrecidas tras la tragedia y cuestionó que, mientras algunos países han recibido una respuesta favorable, otros ofrecimientos no hayan sido aceptados.

En ese sentido, puso como ejemplo la llegada a Cali de un contingente de 82 militares de las Fuerzas de Defensa de Israel, entre ellos rescatistas, ingenieros y especialistas, para apoyar las labores de búsqueda y rescate, y pidió conocer las funciones que desempeñarán y las condiciones de su permanencia en Colombia.

Cepeda recordó que la Constitución establece que corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio colombiano y consideró necesario determinar "en qué situación han venido" los militares israelíes y qué tareas realizarán.

El senador también anunció que la oposición vigilará la distribución de las ayudas para garantizar que no se utilicen criterios políticos para decidir quién las recibe: "No tienen por qué entregarse ayudas de acuerdo a la opción política ni por quién se votó en las pasadas elecciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Cepeda, ya han recibido denuncias sobre posibles casos en los que la entrega de ayudas estaría condicionada a haber votado por De la Espriella, y señaló que la oposición hará seguimiento a su "trazabilidad".

Durante su recorrido por el departamento, el también excandidato presidencial aseguró haber encontrado una situación "catastrófica", especialmente en las zonas rurales, donde, según dijo, se han debilitado servicios construidos durante años.

El terremoto, cuyo epicentro estuvo en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja hasta este sábado 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).