Producción de Perú crece 1,75 % en junio pero caen pesca y sector agropecuario por El Niño

El informe técnico oficial señaló que durante el primer semestre de 2026, la actividad productiva del país andino aumentó en 3,05 % y en el periodo anualizado julio 2025-junio 2026 presentó un incremento de 3,33 %.

La actividad de junio fue determinada por el desempeño positivo de sectores como construcción, que en el mes de análisis aumentó en 9,04 %, reflejado en el dinamismo del consumo interno de cemento (12,54 %) y del avance físico de obras públicas (1,18 %).

El crecimiento del consumo interno de cemento estuvo asociado al avance de obras privadas, obras de ingeniería civil de proyectos de electrificación y centros mineros, construcción de edificios multifamiliares y la autoconstrucción de viviendas.

Del mismo modo, durante el sexto mes de 2026, el sector electricidad, gas y agua aumentó en 6,82 %, debido al aumento del subsector electricidad (7,55 %) y subsector agua (2,95 %), sin embargo presentó variación negativa el subsector gas (-2,37 %).

También presentó una variación positiva el sector comercio (7,81 %), por aumento del comercio al por mayor (5,02 %) y por aumento del comercio al por mayor (5,02 %) y la venta al por menor (7,24 %), donde destaca el crecimiento del comercio automotriz (30,97 %).

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Por el contrario, el sector pesca disminuyó un 51,94 % por la baja extracción de especies de origen marítimo (-55,09 %), destinadas al consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado), al registrar un menor desembarque de anchoveta.

Esta reducción de 99,9 % se debe a la suspensión temporal de la captura de anchoveta por alteraciones climatológicas, ya que con el aumento de temperaturas del agua del mar, provocado por El Niño Costero, este pez se aleja de las costas.

Durante junio, la producción del sector agropecuario se redujo en 8,12 % debido al resultado contractivo del subsector agrícola (-11,96 %) ante los menores volúmenes de producción de aceituna (-98,3 %), arroz sin pilar (-45,6 %), cebolla (-32,8 %) y trigo (-23,2 %), entre otros.

Este resultado fue "determinado por menor superficie sembrada, aunado a factores climatológicos adversos (precipitaciones con valores superiores a su promedio normal)".

Además, se contrajo un 2,18 % la producción de minería e hidrocarburos, por la disminución del subsector minería (-2,52 %), en tanto aumentó el subsector hidrocarburos (0,19 %).

El comportamiento desfavorable del subsector minería fue explicado por la menor producción de zinc (-25,8 %), cobre (-4,7 %), plata (-9 %), plomo (-12,5 %) y oro (-1,1 %); no obstante, se dinamizó la producción de hierro (6.652,2 %), molibdeno (5,4 %) y estaño (12,9 %).

Por su parte, el crecimiento del subsector hidrocarburos se sustentó en la variación positiva del gas natural (10,8 %) y líquidos de gas natural (3,5 %).