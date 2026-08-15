Sheinbaum afirma que "una visa no define a una persona", sobre hijo de López Obrador

Durante la inauguración de un hospital general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la ciudad de Tampico, estado mexicano de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, la mandataria tocó el tema sin citar directamente el nombre de López Beltrán.

Tras un discurso sobre la política de salud en México y de señalar que un servidor público debe tener la convicción de servir al pueblo, dijo que "se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona".

"Una visa es para entrar a un país (...) Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México", añadió.

Previamente, la embajada de Estados Unidos en México señaló este sábado que su gobierno "cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas".

El pasado jueves, a través de una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Andrés Manuel López Beltrán, informó que el Gobierno de aquel país le retiró la visa para ingresar a su territorio.

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El viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó al Gobierno de Estados Unidos de incurrir en una forma de “injerencia” política tras la cancelación de la visa de López Beltrán, una decisión que atribuyó a motivos “esencialmente” políticos.

Mientras que este sábado, José Ramiro López Obrador, hermano del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, señaló que la decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán, es asunto político con el que el Gobierno de aquel país busca desprestigiar al expresidente de México.