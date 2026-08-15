Un incendio forestal en el este de Bélgica quema cerca de 1.600 hectáreas

Bomberos de varia zonas junto a un equipo procedente de la vecina Alemania están trabajando en la zona, con el objetivo de controlar el fuego que se vio favorecido por el calor, el tiempo seco y los vientos cambiantes en una zona habitualmente húmeda, según confirmó este sábado el gobernador de la zona, Hervé Jamar, a la agencia de noticias Belga.

El fuego se encuentra activo en el parque natural de Hautes Fagnes, en la región francófona de Valonia, una meseta montañosa donde se encuentra el punto más alto del país centroeuropeo, el Signal de Botrange, de casi 700 metros de altitud.

Según medios locales, se trata del incendio de mayor magnitud en el país en los últimos 30 años. Por el momento no se han decretado evacuaciones.

Los medios aéreos se incorporaron a las labores de control de las llamas esta mañana, mientras que tres vehículos Panther del Ejército de Bélgica, con capacidad para unos 10.500 litros de agua, se unirán durante el día, anunció el ministro de Defensa belga, Theo Francken.

Bélgica activó además el Mecanismo de Protección Civil de la UE, tras lo que se movilizaron dos helicópteros de Países Bajos y uno de República Checa junto a dos aviones hidrobomba procedentes de Suecia, según explicó la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en sus redes sociales.

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También se ha movilizado a numerosos agricultores que abastecen agua procedente de presas a una piscina en la que los helicópteros dedicados a la extinción recargan y se ha restringido el tráfico en dos carreteras, vecinas a la zona afectada.