Un incendio lleva a la evacuación de una aldea en el norte de Portugal

La evacuación se ha realizado "por precaución" y los vecinos han sido dirigidos a la aldea vecina de Mofreita, explicó por su parte el subcomandante regional de Terras de Trás-os-Montes de la Protección Civil João Noel Afonso a la agencia de noticias Lusa.

Según el responsable, el incendio tenía al comienzo de la noche dos frentes activos "y ardía con mucha intensidad" debido al viento.

De acuerdo a los datos que disponibiliza la Protección Civil portuguesa en su web, en Vinhais arde un incendio que se notificó a las 04:36 hora local (03:36 hora GMT), que mantiene en el terreno actualmente a 175 efectivos, 67 vehículos y un medio aéreo.