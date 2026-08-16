Al menos 12 muertos en accidente de bus turístico polaco en Hungría

Según la policía local, el accidente se produjo después de la medianoche cuando el conductor se durmió y el vehículo, en el que viajaban 57 turistas y 2 conductores, descarriló, volcando en la cuneta de la autopista M3 y causando la muerte de 12 pasajeros.

El servicio de ambulancias, por su parte, informó de que 47 personas fueron hospitalizadas en las ciudades de Miskolc, Debrecen y Nyíregyháza.

Nueve heridos se encuentran en estado grave y uno está muy grave, agregó el portal Telex.hu.

El primer ministro, Péter Magyar expresó su pésame a las familias de la víctimas del accidente.

La prensa local agrega que muchas personas quedaron aplastadas debajo del bus, de 24 toneladas de peso, lo que provocó la muerte a varias.

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La policía ha informado de que chófer ha quedado detenido tras el accidente que se inician procedimientos legales contra él.

La autopista M3 permanece cerrada ante el tráfico hasta que concluyan las obras de rescate.