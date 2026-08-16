Al menos 12 polacos mueren en un accidente de autobús en Hungría

El portavoz de Exteriores, Maciej Weviór, señaló a la agencia PAP que en el autocar viajaban unas 60 personas, todas de nacionalidad polaca.

Las demás personas que viajaban en el autobús sufrieron heridas leves, según la misma fuente.

El ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, confirmó en la red social X el trágico accidente del autobús con turistas polacos en Hungría y aseguró que el servicio consular de Polonia "está actuando" y que Varsovia está en contacto con las autoridades húngaras.

La parte húngara confirmó también la muerte de 12 personas.

La Policía húngara informó en su página web que el accidente ocurrió alrededor de las 01:00 hora local, cuando el autobús, con matrícula polaca, circulaba por el kilómetro 139 de la autopista M3, en dirección a Nyíregyháza.

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Después de la salida de Mezőkeresztes, en el norte del país, se salió de la calzada recta, cayó a una zanja y volcó.

Según la información disponible hasta el momento, el conductor probablemente se quedó dormido, indicó la Policía húngara.

El conductor del autobús ha sido detenido.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, afirmó haber recibido la trágica noticia del accidente con mucho dolor y aseguró que se une "en oración y en profundo pesar con las familias y seres queridos de las víctimas".