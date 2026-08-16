China despliega trece equipos de emergencia para paliar inundaciones en el centro del país

Los equipos, procedentes de las provincias de Henan, Shaanxi, Jiangsu, Anhui, Shandong, Hunan y otros lugares, comenzaron las operaciones antes de las 09:00 horas (01:00 GMT) del domingo, indicó el ministerio en un comunicado.

Según la cartera, estos cuentan con una capacidad de achique combinada de unos 220.000 metros cúbicos por hora.

Las imágenes difundidas por el ministerio muestran a varios miembros de estos equipos operando el material de drenaje con el agua a la altura de las rodillas, aunque las lluvias ya habían cesado en la zona.

Henan ha sido azotada por las lluvias torrenciales asociadas a los remanentes del tifón Dolphin, el decimotercero de la temporada en China, que tocó tierra el domingo pasado en la provincia oriental de Zhejiang, lo que obligó a la evacuación preventiva de más de 1,6 millones de personas y dejó lluvias récord a su paso por Shanghái.

En declaraciones difundidas el sábado, el presidente chino, Xi Jinping, pidió que se mejore la capacidad del país para prevenir, mitigar y responder ante desastres naturales, y subrayó la necesidad de perfeccionar el sistema de alerta temprana y subsanar las "carencias" de las infraestructuras de control de inundaciones y drenaje.

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Sus palabras se enmarcan en un verano de elevada presión meteorológica en China, con tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos de tierra que han causado decenas de fallecidos en la segunda mayor economía del planeta.