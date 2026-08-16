Ciudad alemana recomienda a residentes abandonar las casas por incendio en vecina Bélgica

"Debido a la propagación del incendio en el Hohen Venn (Hautes Fagnes), en Bélgica, no se descarta que a partir de la mañana aumenten considerablemente la presencia de humo y la caída de partículas de humo", indicó la ciudad de Monschau durante la madrugada en su página web oficial.

Dado que no pueden descartarse riesgos para la salud derivados del humo del incendio, la ciudad recomendó a los residentes de Plattevenn, Leyloch y Kalterherberg que abandonen estas zonas antes de las 10.00 hora local de este domingo (08.00 GMT) y que se alojen con familiares o amigos.

Para quienes no puedan encontrar alojamiento por sus propios medios, habrá un punto de atención ciudadana.

En el Hohen Venn ya arde una superficie superior a 2.700 hectáreas, según la cadena pública regional WDR.

A unos 50 kilómetros de distancia, en el municipio alemán de Hürtgenwald, el incendio forestal que arrasó unas 300 hectáreas en la región de Eifel y que obligó el viernes de madrugada a a evacuar a más de 2.000 personas de la localidad de Gey, se ha estabilizado y los residentes podrán regresar a sus casas.

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El distrito de Dürren, donde se ha instalado el centro de gestión de crisis, informó a última hora del sábado que "ya no existe un peligro inmediato debido al incendio forestal".

"Se ha conseguido asegurar Gey de tal manera que las llamas no puedan propagarse hacia la localidad", según informó el jefe del distrito, Ralf Nolten.

En general, la situación en Hürtgenwald se ha relajado considerablemente, aunque el incendio forestal todavía no ha sido completamente extinguido.

Se ha logrado impedir que las llamas continúen propagándose y el incendio ha quedado contenido.

Todavía se observan llamas en dos puntos, que los equipos de emergencia continúan combatiendo.

Actualmente participan en las labores alrededor de 1.600 efectivos. Los trabajos de extinción continuarán durante los próximos días.