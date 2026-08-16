Concierto en Medellín recauda casi dos millones de dólares para víctimas de terremoto

La jornada 'Colombia, Medellín Te Quiere', celebrada en el centro de eventos La Macarena, comenzó al mediodía con actuaciones y una jornada de donaciones destinadas a las familias afectadas de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Entre los artistas de música popular que se sumaron a la iniciativa estuvieron Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Joaquín Guiller, Jhonny Rivera, Hernán Gómez y Dareska, mientras que el vallenato estuvo representado por Daniel Calderón, Felipe Peláez, Hebert Vargas y Osmar Pérez, entre otros.

La convocatoria también reunió a algunos artistas urbanos, de reguetón y pop, así como a creadores de contenido como Westcol, Pelicanger, y Yeferson y Cintia Cossio.

"Medellín volvió a demostrar que la solidaridad se convierte en acción", afirmó Gutiérrez al destacar el resultado de la jornada, que permitió reunir además las 31 toneladas de alimentos y productos de aseo que serán canalizadas hacia las zonas afectadas.

La jornada se suma a otras iniciativas de la industria musical colombiana para apoyar a las víctimas del terremoto, como Morat, que comenzó ayer su gira mundial 'Ya Es Mañana' donando parte de los ingresos de los seis conciertos que dará en la capital para reconstruir colegios dañados por el terremoto.

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Karol G, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Maluma y Silvestre Dangond, junto a otros artistas, también anunciaron un concierto solidario el próximo 23 de agosto en Bogotá, cuyos fondos serán destinados a la reconstrucción de las zonas más afectadas.

El terremoto, que tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja hasta ahora 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, además de 14.493 viviendas destruidas y 81.506 afectadas.