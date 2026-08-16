Condiciones más favorables ante el incendio de las Landas, que ha quemado 1.700 hectáreas

El prefecto del departamento, Gilles Clavreul, destacó en declaraciones a la prensa sobre el terreno a primera hora de la mañana que la situación evolucionaba "favorablemente", después de que durante la noche no se hubiera producido "ninguna reactivación significativa" de las llamas.

Los drones que volaron por la noche pudieron constatar que los dos fuegos que se habían identificado se habían unido y era uno solo y además hicieron una reevaluación de la superficie quemada para fijarla en 1.700 hectáreas, frente a las 1.600 que era la cifra que se había dado el sábado por la tarde.

Lo que no significaba que el incendio hubiera avanzado, sino que se había procedido a una nueva evaluación del perímetro, puntualizó el delegado del Gobierno.

La mejora de las condiciones para el trabajo de los bomberos -hay unos 550 desplegados, respaldados desde el aire por cuatro hidroaviones Canadair, dos bombarderos de agua Dash y un helicóptero Chinook, prestado por Australia- se explica en particular por unas temperaturas que se esperan más bajas que en los últimos días, con máximas de 28 a 30 grados.

Clavreul descartó que se vaya a autorizar una vuelta rápida de las alrededor de 650 personas evacuadas por este incendio ya que "las zonas no son seguras" y "es todavía peligroso".

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El fuego, que se declaró en el municipio de Luglon, condujo a la evacuación de habitantes de la zona y de turistas que estaban alojados en campings.

La tercera ola de calor del verano que sufre Francia, y que empezó el 28 de julio, sigue teniendo efectos evidentes este domingo en el este del país, donde sigue habiendo 28 departamentos en alerta naranja por canícula.

Allí las temperaturas alcanzarán o superarán puntualmente los 35 grados, como en Montpellier o en Montélimar. En Lyon se esperan 34 grados, mientras en el oeste la situación va a normalizarse en los próximos días, con 31 grados hoy de máxima en París, los mismos que en Burdeos.