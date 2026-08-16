Delegación de Hamás aborda en El Cairo la aplicación del plan de Trump para Gaza

La delegación, cuya visita durará "unas horas", tiene previsto reunirse con el jefe de la Dirección General de Inteligencia egipcia, el ministro Hasan Rashad, y con varios funcionarios involucrados en el tema del alto el fuego en Gaza, indicó el informante, que pidió permanecer en el anonimato.

Esta visita, la primera desde que Al Haya asumió el liderazgo del movimiento islamista en julio, "se enmarca dentro de los esfuerzos y consultas destinados a analizar la situación actual en los territorios palestinos y fortalecer las gestiones para alcanzar acuerdos sobre el plan de paz de Trump para Gaza", añadió.

La fuente egipcia no dio a conocer más detalles, si bien el viaje se produce mientras los mediadores -Egipto, Catar, Turquía y EE.UU- intentan resolver las diferencias sobre el plan de paz de 15 puntos del mandatario estadounidense.

Israel rechazó esa hoja de ruta para Gaza, entre cuyos puntos se destaca la retirada israelí de la franja, el desarme de Hamás y de otros grupos armados y la transferencia del control civil a un comité de gobernanza nacional.

El Gobierno israelí insiste en mantener a su Ejército en el enclave palestino hasta el desarme total de Hamás, grupo que anunció su compromiso con el plan de Trump, aunque exige por su parte la retirada israelí de Gaza antes de deponer el arma.

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Al Haya afirmó, en su primer discurso tras asumir la jefatura de Hamás, que su prioridad es lograr que Israel cese sus ataques en Gaza, que se han cobrado la vida de más de 1.200 personas desde al alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, y retire sus tropas del enclave.

Catar, uno de los principales mediadores, lamentó la semana pasada que Israel siga "dilatando" la aplicación de la tregua en Gaza "desde el primer día", después de que Tel Aviv rechazara el plan de 15 puntos de Trump, y exigió que la comunidad internacional "ejerza presión para que se aplique el acuerdo".