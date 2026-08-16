Dos F-18 españoles de la OTAN en Rumanía derriban un dron en el espacio rumano

El dron, procedente de Moldavia, fue detectado por radar a las 04:44 hora local (01:44 GMT) entrando en el espacio rumano a 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati (sureste de Rumanía) y fue derribado 17 minutos después, a las 05:01 horas, por uno de los aviones que habían despegado de la base de Kogalniceanu, indica la nota.

Tras la detección del aparato no tripulado, "dos cazas F-18 españoles, que ya habían despegado preventivamente, recibieron autorización para atacar”, declaró el ministro de Defensa, Radu Miruta, en redes sociales.

La intercepción y posterior destrucción del dispositivo se produjo sobre una zona despoblada, entre las localidades de Baleni y Cudalbi, en el condado de Galați.

El ministro felicitó tanto a los pilotos españoles como al personal del centro de mando rumano por el éxito de la operación.

Asimismo, recordó que Rumanía —miembro de la OTAN y de la Unión Europea que comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania— cuenta con el respaldo de sus aliados para la defensa de su territorio.

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“Vigilancia, reacción rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad”, subrayó Miruța.

En declaraciones a la cadena Antena 3, el titular de Defensa precisó que el dron había ingresado en Moldavia procedente de Ucrania antes de cruzar la frontera rumana, espacio en el que permaneció volando unos 15 minutos.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, más de treinta drones, en su mayoría rusos, han violado el espacio aéreo rumano.

El de este domingo es el cuarto aparato derribado en territorio rumano desde finales de julio.

El pasado 29 de mayo, un dron Geran-2 de fabricación rusa se estrelló contra un edificio de viviendas en Galați, provocando una explosión e incendio en un décimo piso que dejó dos personas heridas.