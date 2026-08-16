Dos muertos y 13 heridos en ataque ruso contra planta de ArcelorMittal en Krivi Rig

Berlín, 16 ago (EFE).- Al menos dos personas han muerto y otras 13 resultaron heridas en un ataque ruso nocturno contra una planta de ArcelorMittal en Krivi Rig, la ciudad natal del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo la propia compañía.

La metalúrgica ArcelorMittal Krivi Rig informó en un comunicado en Facebook que fue objeto del ataque ruso con misiles.

Como consecuencia del ataque, 13 empleados de la empresa y de subcontratistas resultaron heridos.

Inicialmente solo se informó de un muerto, pero más tarde fue encontrado el cuerpo de otra persona fallecida.

La empresa indicó que resultaron dañadas las principales instalaciones de producción energética y de altos hornos, y los procesos productivos de la planta se han detenido parcialmente hasta que especialistas evalúen el alcance de los perjuicios y las posibilidades y los plazos para la recuperación de la actividad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2022 la compañía ya sufrió un ataque con misiles en el que quedó destruido el taller de laminación de productos largos y murió uno de los empleados.

En otros lugares de la región de Dnipropetrovsk, en Nikopol, fueron atacados el centro del distrito y las comunidades de Marganets, Mirove, Pokrovske y Chervonohrihorivka.

En el ataque resultaron dañadas infraestructuras, una empresa, un edificio residencial de varias plantas y una vivienda particular.

Un hombre de 55 años resultó herido.