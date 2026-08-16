El Basán, el plan de un grupo de colonos israelí para "volver a judaizar" el sur de Siria

El grupo, autodenominado Jalutsey ha Bashán (Los Pioneros del Basán, en hebreo), nació tras la caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024, cuando Israel cruzó la línea de armisticio de 1974 y pasó a ocupar hasta 400 kilómetros cuadrados del país vecino.

Sus integrantes, en su mayoría sionistas religiosos asentados en el Golán, vieron necesario "pacificar" las áreas ocupadas mediante un "corredor judío", explica a EFE un portavoz del grupo que prefiere el anonimato.

Yehonatán Levy, coordinador del movimiento, desarrolló su lógica en un artículo a principios de agosto en el semanal sionista-religioso Olam Katán: la "zona de amortiguación" militar es "muy positiva", pero insuficiente para disuadir de acercarse a la frontera a las fuerzas del nuevo Gobierno sirio, liderado por el islamista Ahmed al Shara.

"Las vallas, los postes, las cámaras y las patrullas solo funcionarán correctamente si se cuenta con una presencia natural en el espacio: asentamientos civiles, el pastoreo de ovejas, agricultura", argumentó Levy.

Por eso, este verano, los Pioneros fundaron su primer puesto semipermanente en la ladera del monte Hermón, que han seguido reconstruyendo pese a las sucesivas evacuaciones ordenadas por el Ejército israelí.

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"Nuestra actividad se dirige contra el régimen terrorista de Yulani (nombre de guerra de Al Shara) y contra los suníes que desean nuestra aniquilación", asegura a EFE la fuente anónima del movimiento.

"Quien piense que 'Si alguien viene a matarte, mátalo primero' es solo un eslogan, probablemente haya olvidado el 7 de octubre (de 2023)", escribieron en un manifiesto público los Pioneros.

La organización se proclama también defensora de las minorías religiosas en Siria, donde hace un año fuerzas afines al nuevo Gobierno de Damasco mataron a cerca de 1.500 drusos en la cercana ciudad de Sueida, separada de la zona en la que los Pioneros operan solo por la provincia de Deraa, de mayoría suní.

"Los lugareños (drusos) ven en Israel un refugio y una salvación", asegura la fuente de EFE, que ve como "solución" crear asentamientos judíos en la zona de Deraa.

Fotografías compartidas por el movimiento muestran a familias enteras escalando el monte Hermón y desplegando carteles que aseguran que el paraje bíblico "es nuestra casa".

En total, afirma la fuente a EFE, son unos cien miembros, aunque la misión de los Pioneros la comparten "muchos más israelíes".

Su ideario es compartido por otras iniciativas como Najala, que busca anexionar al Estado judío la Franja de Gaza, y Uri Tzafon, que persigue lo propio en el sur del Líbano.

Los Pioneros dicen que solo van armados con motosierras para cortarla valla fronteriza. Sin embargo, sus incursiones han desgastado a los reservistas del Ejército encargados de vigilar la frontera con Siria.

Una fuente del Ejército indicó a EFE que los soldados entregan a los ciudadanos a la Policía "con la esperanza de que ésta aplique la ley y les exija responsabilidades".

No obstante, según fuentes de la propia radio militar, la Policía no ha presentado acusaciones formales contra los implicados en estas incursiones, provocando repetidas quejas del Ejército.

Preguntada por EFE, la Policía aseguró, sin afirmar que se haya detenido a ningún israelí que intentara cruzar la frontera, remitir todo expediente a la Fiscalía "para la consideración de cargos penales".

Del lado sirio, las incursiones solo disuaden a los habitantes del suroeste de Siria de permanecer en sus tierras, ya ocupadas militarmente tras la caída de Bashar al Asad.

Los residentes viven con el "temor constante" de que la situación derive en una "confrontación militar más amplia o en un desplazamiento forzado", dijo a EFE por teléfono un oficial de seguridad sirio de la provincia de Deraa, que habló a título personal bajo condición de anonimato.

"Muchas familias han comenzado a preparar mochilas de emergencia por si tienen que huir repentinamente", añadió.