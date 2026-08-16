Gobierno yemení afirma haber realizado 181 ataques contra objetivos hutíes en 24 horas

El portavoz de las Fuerzas Armadas del Gobierno yemení, Majid al Nuzaili, aseguró este domingo en un comunicado que las operaciones, que utilizaron drones, artillería y lanzacohetes, tuvieron como objetivo emplazamientos militares, posiciones de armas y otras capacidades hutíes.

Los ataques causaron "la muerte o heridas a decenas de combatientes hutíes y destruyeron decenas de vehículos y piezas de equipo militar, así como depósitos de armas", indicó el portavoz sin dar más detalles.

Asimismo, afirmó que las operaciones se llevaron a cabo en varias líneas del frente en diversas provincias yemeníes, tras los reiterados "ataques terroristas de los hutíes contra civiles, infraestructura civil, instalaciones económicas y puertos, así como contra posiciones militares gubernamentales".

Al Nuzaili concretó que los ataques fueron contra posiciones de los rebeles en Taiz (suroeste y mayoritariamente controlada por el Gobierno yemení), Al Hudeida (oeste), las provincias sureñas de Abyan y Al Dhalea, y la provincia oriental de Marib.

Las fuerzas, según indicó, tomaron precauciones para "proteger a la población civil" y limitar los efectos de las operaciones militares.

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Instó a los yemeníes a mantenerse alejados de las posiciones, instalaciones y concentraciones militares hutíes, y a no unirse ni acercarse a los emplazamientos militares del grupo, al afirmar que esto es necesario para proteger sus vidas y su seguridad.

Por su parte, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, reanudaron este domingo sus ataques con misiles balísticos y drones contra la ciudad portuaria de Moca, controlada por el Gobierno reconocido y situada en el mar Rojo, según indicaron medios militares, sin especificar los daños causados.

En otro frente de batalla, los hutíes también lanzaron anoche una serie de ataques con misiles balísticos y drones contra barrios residenciales y de desplazados en la ciudad petrolera de Marib.

Los rebeldes hutíes controlan Saná, la capital del Yemen, y gran parte del norte y el oeste del país desde que tomaron la ciudad a finales de 2014.

Las fuerzas afines al Gobierno, respaldadas por potencias regionales durante gran parte de la guerra, mantienen el control de zonas de la costa occidental.

Los hutíes y sus rivales han evitado en gran medida un retorno a los niveles de combate a nivel nacional que se registraron antes de la tregua negociada por la ONU en 2022, pero la escalada del conflicto por parte de los insurgentes ha continuado en varios frentes.