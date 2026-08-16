Granada escribe con museos, rutas y espectáculos su pasión por García Lorca

La casa en la que nació, en la localidad de Fuente Vaqueros, la Huerta de San Vicente de la ciudad de Granada, que lo cobijó cada verano, la residencia reconvertida ahora en hotel donde pasó las últimas horas de vida o el centro que acoge parte de sus objetos personales escriben la historia del legado lorquiano.

Premios de poesía, festivales o rutas turísticas, citas culturales y nuevos espacios reconvertidos en museo demuestran el interés de Granada por este autor universal y su significado, fusilado el 18 de agosto de 1936 por el bando franquista de la Guerra Civil.

García Lorca da nombre al Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada; inspira un ciclo que cada agosto lleva una versión de su obra al teatro del Generalife o aporta la esencia de acercar la cultura al pueblo en el festival de artes escénicas y música 'Me vuelves Lorca'.

Noventa años después, el poeta y dramaturgo sigue vivo en las rutas lorquianas que rememoran sus pasos por un centro artístico en el que tocaba el piano; por el Rinconcillo, donde compartía versos y partituras: y la Vega granadina, que inspiró sus obras.

Un cartel tímido de la calle de Angulo, vía del centro urbano en la que se ubica el hotel Reina Cristina, recuerda que allí se refugió el escritor para evitar ser apresado, sin conseguirlo.

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El dueño del hotel, Federico Jiménez, explica a EFE que su establecimiento, entonces la casona de la familia del poeta Luis Rosales, se ha convertido en parada obligada de rutas lorquianas.

"Muchas personas, especialmente de Latinoamérica, quieren alojarse donde pasó Lorca sus últimas horas -cuenta- o preguntan si pueden entrar a ver el patio, con una placa y algunas cosas que recuerdan a Federico".

Más de 8.000 personas conocen cada año los rincones de esta vivienda, donde nació el 5 de junio de 1898. Según el director del Patronato Federico García Lorca, Juan Castilla Brazales, el amplio programa de actividades incluye visitas semanales de escolares, representaciones teatrales y espectáculos de títeres.

La población de Valderrubio marcó la pasión por la Vega de Lorca y permite ahora conocer cómo fueron sus veranos allí en los antiguos corrales y una cuadra reconvertidos en teatro y salas de exposiciones temporales, o pasear por la casa de Francisca Alba, la vecina que inspiró la obra 'La casa de Bernarda Alba'.

Ya en la capital granadina se encuentra la Huerta de San Vicente, la finca de campo, hoy completamente integrada en la ciudad, donde la familia García Lorca pasó los veranos a partir de 1926.

Lorca escribió allí piezas clave como 'Bodas de sangre', 'Yerma' y 'Romancero gitano'. Fue, además, la casa donde vivió algunas de las mejores y peores horas de su madurez: rupturas amorosas, dudas sobre la calidad de sus escritos, zozobra por las críticas al 'Romancero' o a 'Mariana Pineda', y donde estuvo los días previos a su detención y asesinato.

La ciudad de Granada construyó en 2008 un centro de corte modernista para acoger los más de 5.000 documentos del legado lorquiano entre partituras de piano del artista, manuscritos, dibujos y fotografías familiares, y ser foco de cultura e investigación.