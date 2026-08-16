Hamás reafirma su compromiso con el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

La cadena de televisión egipcia Al Qahera News, cercana a la Inteligencia del país norteafricano, dijo que el grupo palestino reiteró su compromiso durante una reunión en Egipto, que ejerce como principal mediador en la guerra de Gaza junto a Estados Unidos, Catar y Turquía.

El medio indicó que Al Haya se reunió con el jefe de la Dirección General de Inteligencia egipcia, Hasan Rashad, con quien abordó "las formas de completar la implementación de las resoluciones de la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij", celebrada el pasado octubre y que estipulaba un alto el fuego condicionado en el enclave palestino.

Asimismo, también discutieron el plan de 15 puntos de Trump, una hoja de ruta que Israel rechazó y que incluía puntos como la retirada israelí de la Franja, el desarme de Hamás y de otros grupos armados y la transferencia del control civil a un comité de gobernanza nacional.

Por su parte, medios estadounidenses y árabes informaron de que el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, tiene previsto visitar Egipto después de mantener una serie de reuniones con altos cargos de Israel, y podría verse las caras con la delegación negociadora de Hamás.

Esta visita, la primera desde que Al Haya asumió el liderazgo del movimiento islamista en julio, se produce en un momento en el que Israel insiste en mantener a su Ejército en Gaza hasta el desarme total de Hamás, grupo que exige por su parte la retirada israelí del enclave antes de deponer las armas.

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Al Haya afirmó, en su primer discurso tras asumir la jefatura de Hamás, que su prioridad es lograr que Israel cese sus ataques en Gaza, que se han cobrado la vida de más de 1.200 personas desde al alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, y retire sus tropas del enclave.

Catar, uno de los principales mediadores, lamentó la semana pasada que Israel siga "dilatando" la aplicación de la tregua en Gaza "desde el primer día", después de que Tel Aviv rechazara el plan de 15 puntos de Trump, y exigió que la comunidad internacional "ejerza presión para que se aplique el acuerdo".