Irán acusa a Catar de obstaculizar la investigación sobre tres pilotos desaparecidos

El comandante del Comité de Búsqueda de Desaparecidos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Mohamad Bagherzadeh, afirmó que un equipo de expertos de la Fuerza Aérea lleva varios meses esperando para viajar a Catar y realizar una investigación sobre el terreno.

"El Gobierno de Catar, en lugar de negar la cuestión y poner obstáculos al esclarecimiento de la verdad, debería permitir que un equipo de expertos e investigadores de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán viaje a Catar", afirmó Bagherzadeh, según informó la agencia estatal IRNA.

El comandante hizo estas declaraciones después de que el Ministerio de Exteriores catarí negara el sábado que su país haya capturado a tres pilotos iraníes, en respuesta a una carta enviada por Bagherzadeh al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja para solicitar que se investigara su situación.

Según la versión iraní, los pilotos Yavad Salehi, Abdolmayid Dashtian y Omran Barushian fueron capturados con vida por las fuerzas cataríes después de que sus cazas Su-24 se estrellaran durante una operación contra objetivos estadounidenses en marzo y permanecen bajo custodia desde entonces.

Bagherzadeh aseguró que Catar no ha permitido hasta ahora que los tres pilotos sean visitados, entrevistados o que mantengan contacto con sus familias o con los responsables iraníes encargados de seguir el caso.

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El comandante afirmó además que las autoridades cataríes han puesto "reiteradas trabas" y han recurrido a "tácticas dilatorias" que han impedido hasta ahora esclarecer el paradero de los pilotos.

Teherán ha pedido también la intervención de la Cruz Roja Internacional y ha señalado que, de acuerdo con la Tercera Convención de Ginebra, el organismo debería visitar a los pilotos, comprobar su estado de salud y facilitar las condiciones para su liberación.

No obstante, Catar negó ayer que tuviera retenidos a pilotos iraníes y afirmó que estos habían "violado el espacio aéreo" catarí en marzo y no habían respondido a los intentos de contactar con ellos.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores catarí dijo en X que los equipos de búsqueda y rescate habían hallado posteriormente los restos de uno de los pilotos y que se había contactado con Irán para coordinar su entrega.

El portavoz señaló que Teherán aún no había respondido a una invitación para revisar los detalles de las operaciones de búsqueda.