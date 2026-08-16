Irán ejecuta a un manifestante acusado de atropellar a policías durante protestas de enero

Según la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní, el ejecutado, identificado como Shahram Sadeghi, fue condenado a muerte por atropellar durante las protestas del 8 de enero a varios agentes de la policía que se encontraban en las inmediaciones de la plaza Golzar de Karaj, donde los manifestantes se habían congregado.

El atropello causó heridas graves a siete agentes, con lesiones en la cabeza, las piernas, las manos y los ojos, y uno de ellos permaneció en coma durante tres meses, según la versión oficial.

Tras el incidente, Sadeghi huyó del lugar después de incendiar su vehículo y fue posteriormente localizado y detenido en un centro de rehabilitación de drogodependientes, donde, según las autoridades, se había ocultado utilizando una identidad falsa.

Mizan afirmó que Sadeghi inicialmente negó haber participado en el ataque al afirmar que su vehículo había sido robado aquella noche, pero que las autoridades comprobaron que esa versión era falsa.

La agencia agregó que posteriormente, durante las investigaciones, el acusado reconoció que había conducido a gran velocidad hacia los agentes con la intención de atropellarlos.

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Finalmente, el Tribunal Revolucionario de Karaj condenó a Sadeghi a muerte y a la confiscación de todos sus bienes por "acción operativa en favor del régimen sionista (Israel) y Estados Unidos y de grupos hostiles", en aplicación de una ley iraní sobre espionaje y cooperación con países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales.

Teherán ha acusado a Washington y Tel Aviv de orquestar las protestas de enero, que ha calificado de "golpe de Estado estadounidense-sionista".

La sentencia fue posteriormente recurrida ante el Tribunal Supremo, que la confirmó, según Mizan.

Con la ejecución de Sadeghi, aumenta a veintisiete el número de personas ahorcadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, aunque organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra de muertos a más de 7.000.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada en décadas, según Amnistía Internacional.