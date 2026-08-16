Kim dice estar "orgulloso" del "excelente" futuro de las relaciones entre Pionyang y Moscú

"Me enorgullece vislumbrar un futuro todavía más excelente para nuestras relaciones bilaterales mientras lideramos los vínculos entre la (República Popular Democrática de Corea) RPDC y Rusia, dando continuidad a una historia de lucha compartida por la justicia", dijo en un mensaje dirigido al presidente ruso, Vladímir Putin.

Kim respondió así a la felicitación emitida en la víspera por Putin con motivo del aniversario de la liberación de la península coreana del colonialismo japonés, en el que, según el Kremlin, subrayó que sus lazos han alcanzado "un alto nivel de asociación estratégica sin precedentes" porque "coordinan sus esfuerzos con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad regional".

En este sentido, Kim aprovechó la ocasión para reiterar su "firme convicción de que el Ejército y el pueblo de Rusia lograrán, sin duda, la sagrada misión de defender la soberanía, los intereses de seguridad y la integridad territorial del país, así como de construir una poderosa Rusia bajo su sabia dirección".

Precisamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció esta semana que el ejército ruso está empleando misiles balísticos norcoreanos para golpear objetivos en el país vecino.

Además, aseguró que Pionyang ha alcanzado un acuerdo con Moscú para el despliegue de entre 30.000 y 50.000 soldados en Rusia, junto con lanzaderas de misiles, para proteger la frontera y liberar a las tropas rusas que cumplen ahora esa función.

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A mediados de julio, Putin recibió, por segunda vez en menos de un año, a la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui. Entonces, Putin agradeció una vez más la asistencia militar norcoreana en la campaña militar rusa en Ucrania, algo que -dijo- Rusia "nunca olvidará".

Putin viajó especialmente a mediados de 2024 a Pionyang por primera vez en 25 años parar firmar un acuerdo que incluía una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. Seguidamente, Kim envió tropas a la región de Kursk, en medio de una ofensiva ucraniana.

Según la Inteligencia surcoreana, Pionyang ha suministrado a Moscú misiles balísticos, vehículos de combate y proyectiles de artillería, a cambio de recibir del Kremlin sistemas de defensa antiaérea y lucha radioelectrónica, así como petróleo refinado.