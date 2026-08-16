Los abogados de Selena Gomez niegan que la cantante cometiera fraude con "Wondermind"

“Las acusaciones de que Selena Gomez haya participado de alguna manera en un supuesto ‘fraude’ u otra irregularidad carecen por completo de fundamento, tanto en los hechos como en el derecho", declaró en exclusiva para la revista PEOPLE el abogado de Gomez, Mathew S. Rosengart.

"Defenderemos enérgicamente estas falsas acusaciones y, de hecho, presentaremos una moción para desestimar las demandas infundadas en su contra”, agregó el letrado.

Varios inversores de 'Wondermind', la startup sobre salud mental que lidera la popular cantante, demandaron a la artista, alegando que fueron engañados.

'Wondermind' fue lanzado en 2021, con Gomez como cofundadora, "directora de impacto" y jefa de marketing, según la demanda registrada en una corte federal de EE.UU. esta semana, en la que figuran también su madre, Mandy Teefey, como cofundadora y su exsocia, Daniella Pierson.

La plataforma multimedia fue diseñada para brindar a los usuarios "formas fáciles y prácticas de priorizar su bienestar mental cada día", según su sitio web, que invita a los visitantes a suscribirse a un boletín informativo, aclara el medio estadounidense.

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A principios de esta semana, dos empresas de inversionistas (Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC) demandaron a Gomez, de 34 años, Teefey, de 50, y Pierson, de 31.

Los inversores declararon en la demanda que invirtieron 1,2 millones de dólares en 2022, esperando que Gomez aprovechara su fama y su enorme popularidad en redes sociales para impulsar la empresa.

Según la denuncia, se hizo creer a los inversores que se crearía una innovadora aplicación de 'Wondermind', se cerrarían acuerdos publicitarios y que ya se estaban preparando reportajes con celebridades.

En cambio, se alega en la denuncia que, "durante tres años, mientras la empresa se desmoronaba silenciosamente, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros habló con los inversores".

También según la denuncia, la empresa declaró tener una valoración de 95 millones de dólares en 2022, cuando supuestamente se hizo creer a los inversores que habría alianzas corporativas con empresas como JPMorgan, además de acuerdos publicitarios, reportajes con celebridades y una aplicación innovadora.