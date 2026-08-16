Los hogares de Inglaterra y Gales pagarán más por el agua en periodos de sequía

Aunque el suministro de agua depende de compañías privadas, hay un regulador gubernamental llamado Ofwat que apoya el plan, aunque debe dar su visto bueno definitivo formal para implementar ese cambio en las facturas que se expidan a partir de abril.

Las nuevas facturas de consumo incluirán el concepto de "escasez hídrica" para reflejar los cambios, y requerirán un medidor especial en los hogares.

En este momento, tres cuartas partes de Inglaterra y la totalidad de Gales -no así Escocia, que por otro lado administra el agua de forma independiente- se encuentran oficialmente en sequía, con restricciones que afectan a 27 millones de personas. Este es el verano más caluroso desde que hay registros históricos.

En caso de salir finalmente adelante, el nuevo plan chocará con las promesas del nuevo primer ministro Andy Burnham, quien ha hecho del coste de la vida uno de sus eslóganes y que se estrenó en el cargo precisamente con una medida simbólica de eliminar una 'tasa verde' que los hogares pagaban en su factura energética.