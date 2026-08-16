Más de 5.000 indonesios permanecen desplazados tras el fuerte terremoto de 7,7

Mientras continúan las labores de rescate, "satisfacer las necesidades básicas y proporcionar suministros en los centros de evacuación es ahora una prioridad", dijo en un comunicado el jefe de información de la Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio), Berton SP Panjaitan.

Asimismo, las autoridades continúan recopilando y verificando los datos sobre las personas evacuadas, algunas en centros de evacuación públicos y otras alojadas en casa de familiares o conocidos.

El portavoz señaló que los supervivientes, ubicados en polideportivos y otros "puntos de evacuación", "necesitan urgentemente" bienes de primera necesidad como tiendas de campaña, arroz, medicamentos, mantas, agua potable y generadores.

Entre los desplazados se encuentra Charles, vecino de Nagekeo, una localidad próxima al epicentro, cuya vivienda resultó gravemente dañada por el fuerte temblor. "Tengo miedo de volver, pero tengo que hacerlo", confiesa a EFE desde un polideportivo después de inspeccionar el estado de su casa.

Charles ha regresado al refugio temporal por "temor a que se produzca otro terremoto o un tsunami", ya que vive con su mujer y sus dos hijos "muy cerca del mar".

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El terremoto, que tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana del sábado hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, causó graves daños materiales en la isla. De un total de 995 réplicas, 46 fueron percibidas por la población.

Según el último balance de la BPBD, 154 viviendas sufrieron daños graves, 49 daños moderados y 38 daños menores, aunque en comunicados previos la agencia había situado en más de un millar el número de edificios afectados.

Por su parte, el presidente del país, Prabowo Subianto, publicó en sus redes sociales "condolencias por la tragedia del terremoto ocurrido en (la provincia de) Nusa Tenggara Oriental".

Se calcula que unas 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.