Rumanía agradece a España el derribo de un dron en su territorio

"¡Gracias, España! Tan solo un día después de participar en las celebraciones y ejercicios del Día de la Armada Rumana, un F-18 Hornet de la Fuerza Aérea Española derribó un dron que había entrado en el espacio aéreo rumano", escribió Marius Lazurca en la red X.

El consejero presidencial agradeció a Madrid su contribución a la protección del espacio aéreo rumano mediante el contingente de 200 militares españoles, con cazas F-18 y helicópteros, desplegado desde principios de este mes, y hasta diciembre, en Rumanía en el marco de la OTAN.

Un dron violó este domingo el espacio aéreo rumano y fue derribado por uno de los dos cazas F-18 españoles que en ese momento estaban en el aire, "en misión de vigilancia", informó el Ministerio de Defensa del país balcánico esta mañana.

La interceptación y posterior destrucción del dispositivo, que había entrado en Rumanía procedente de Ucrania y cruzando Moldavia, se produjo sobre una zona despoblada, entre las localidades de Baleni y Cudalbi, en el distrito de Galati, en el sureste del país.

La prensa rumana recogió testimonios de varios pastores que observaron el derribo e indicaron que el dron cayó en un campo de girasoles, donde aún prosigue la búsqueda de los restos mediante helicópteros que sobrevuelan la zona.

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Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, más de treinta drones, en su mayoría rusos, han violado el espacio aéreo rumano y el de este domingo es el cuarto aparato derribado en territorio rumano desde finales de julio.