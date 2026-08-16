Seúl realizó disparos de advertencia tras incursión fronteriza de soldados norcoreanos

Los hechos tuvieron lugar la semana pasada, cuando varios soldados norcoreanos que estarían patrullando la zona cruzaron la Línea de Demarcación Militar (LDM). Tras los disparos de advertencia, los militares regresaron a su posición inicial y no se detectaron más movimientos inusuales.

Se trata del primer cruce de la frontera por parte de tropas norcoreanas este año, si bien en 2025 se reportaron violaciones de la línea de demarcación en un total de 17 ocasiones, informa la citada agencia de noticias surcoreana.

En los últimos años, se han registrado con frecuencia breves cruces por parte de uniformados norcoreanos, ya que Pionyang está fortificando su lado de la frontera desde el aumento de las tensiones con Seúl a finales de 2023.

No obstante, este incidente sale a la luz un día después de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, renovara su llamamiento al diálogo con el país vecino con el objetivo de reemplazar el armisticio por paz y poner fin así a la guerra de Corea, ya que están en tregua técnica desde hace más de siete décadas.

Lee pronunció este deseo en una ceremonia conmemorativa del 81 aniversario de la liberación colonial japonesa, a la espera de que el régimen de Kim Jong-un se pronuncie al respecto y ante los repetidos gestos de reconciliación desde que el jefe de Gobierno llegó al poder.