Suben a diez los muertos por lluvias torrenciales en Japón con nueva orden de evacuación

El portal de prevención de desastres de la prefectura de Chiba, región ubicada al este de Tokio, publicó un nuevo balance provisional de víctimas que incluye una persona que desapareció mientras realizaba operaciones de rescate y cerca de una treintena de heridos, de las cuales dos presentan un pronóstico grave.

Las lluvias torrenciales azotaron Chiba durante la jornada del jueves y del viernes, cuando la ciudad llegó a registrar 348 litros de lluvia por metro cuadrado en 12 horas, la mayor cantidad de precipitaciones desde que se comenzaron a tomar registros.

En este contexto, varios de los fallecidos se vieron súbitamente atrapados en sus propios vehículos y en pasos subterráneos por las inundaciones. Además de los daños humanos, unas 1.300 viviendas se vieron inundadas.

Mientras continúan las lluvias, los servicios de emergencias prosiguieron con las labores de rescate y limpieza, y las autoridades pidieron a la población de las zonas afectadas que se mantengan alerta ante posibles deslizamientos de tierra, según la cadena de televisión NHK.

Este mismo domingo, la ciudad de Yotsukaido, en la prefectura de Chiba, emitió una orden de evacuación a las zonas designadas de riesgo por deslizamientos de tierra ante la preocupación por la inestabilidad del terreno provocada por las recientes lluvias.