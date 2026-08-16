Un ataque ruso con misiles contra Kiev causa 3 heridos y daños en mercado de libros

El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) informó en Telegram que en el distrito de Obolón se produjo un incendio de gran magnitud en el recinto de uno de los mercados.

Las fotografías del lugar muestran el incendio en un mercado de libros cerca de la estación de metro Pochaina, según la agencia Interfax-Ucrania.

Los puestos situados cerca de la entrada principal del mercado quedaron envueltos en llamas.

En el distrito de Goloseev se produjo un incendio en el recinto de un edificio no residencial.