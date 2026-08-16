Un muerto y 13 heridos en ataque ruso contra Krivi Rig

Según indicó en Telegram, Rusia atacó en más de 20 ocasiones dos distritos con drones, artillería y misiles.
En Krivi Rig, una empresa industrial sufrió daños y una persona murió.
Otras 13 resultaron heridas. Un hombre de 48 años fue trasladado al hospital en estado grave.
En otros lugares de la región de Dnipropetrovsk, en Nikopol, fueron atacados el centro del distrito y las comunidades de Marganets, Mirove, Pokrovske y Chervonohrihorivka.
En el ataque resultaron dañadas infraestructuras, una empresa, un edificio residencial de varias plantas y una vivienda particular.
Un hombre de 55 años resultó herido.