Un simulacro de terremoto 7,5 en Bután proyecta 3.000 muertos y expone fallas de rescate

El ejercicio, que paralizó la actividad de Timbú el pasado 23 de junio, se realizó conjuntamente con Nepal, un país vecino que ya sufrió un devastador terremoto de magnitud 7,8 en 2015 que dejó más de 8.850 fallecidos y cuyo personal técnico asesoró en el diseño de las simulaciones.

El informe fue elaborado por la Sociedad Nacional de Tecnología Sísmica de Nepal (NSET) junto con autoridades butanesas y una coalición ante desastres con sede en Nueva Delhi. Los resultados revelaron la escasez de equipos básicos como cortadoras de hormigón modernas y la falta de planes de contingencia ante un colapso hospitalario.

El simulacro duró cuatro horas e involucró a 500 personas, se cerraron los tres puentes sobre el río Thimphu Chu y se recrearon incendios, cortes eléctricos y bloqueos en las vías de evacuación para medir el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia.

Bután se encuentra ubicado en la denominada "brecha sísmica" del Himalaya oriental, una zona donde no se registra un gran terremoto desde 1714, lo que implica una elevada acumulación de tensión tectónica entre las placas india y euroasiática.

Tras el informe, Nepal ha recomendado al Gobierno butanés la creación urgente de unidades de rescate de primera intervención en todos sus distritos, aunque también ha reconocido la firme voluntad política de las autoridades de Bután.

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"Bután ha sido el primero en el subcontinente en contar con un plan de contingencia simulado sobre el terreno. En Nepal nuestros planes están solo en el papel y casi nunca los ponemos a prueba", señaló a Nepali Times Thule Rai, un miembro del equipo técnico que supervisó el simulacro.

Aunque los mayores terremotos de la historia se registran en las fosas oceánicas del Pacífico, la cordillera del Himalaya está catalogada por los expertos como la zona tectónica continental más peligrosa del mundo debido a la colisión directa entre las placas india y euroasiática.

En el último siglo, este choque tectónico ha provocado catástrofes como el sismo de Bihar-Nepal de 1934 (magnitud 8,0) con más de 10.000 muertos, el terremoto de Assam en 1950, uno de los más fuertes jamás registrados (magnitud 8,6) y la tragedia de Gorkha en Nepal en 2015 (magnitud 7,8), que arrasó el patrimonio del valle de Katmandú.