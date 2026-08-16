Una famosa periodista gazatí abre club de playa en la Franja con mobiliario rehabilitado

Bautizado simplemente como 'Playa' (Alshat, en árabe), este club, situado en la arena y a escasos metros del agua en la ciudad de Gaza, cuenta con decenas de sombrillas, mesas de madera, sillones acolchados, altavoces, lonas y decoración de caña y palmeras que lo hacen lucir como un lugar exótico.

Pero nada más lejos de la realidad, el chiringuito aparece en el paisaje como una rareza visual en un entorno costero sin paseo marítimo y flanqueado por decenas de esqueletos de edificios que se mantienen en pie a duras penas, tras casi tres años de bombardeos israelíes.

"Empezamos todo desde cero. Creo que la gente que vive en Gaza está muy conectada con el mar porque es una ciudad costera, es nuestra vida, nuestra conexión vital, y es el único espacio seguro que tenemos en toda la Franja", cuenta a EFE Hind Judari desde 'Playa'.

Judari se ha granjeado un notable prestigio durante esta guerra en Gaza, con un gran seguimiento en redes, siendo citada por medios como The New York Times o NPR, y erigiéndose en una de las referencias en la Franja de la cadena catarí Al Jazeera.

El mobiliario de 'Playa', desde maderas, colchones, toldos o carpas, fue recuperado de entre los escombros de la devastación causada por la ofensivas israelí y posteriormente rehabilitado.

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Así, se ha convertido rápidamente en uno de los pocos lugares donde los habitantes de la ciudad de Gaza pueden ir a divertirse con cierta normalidad, comentan a EFE vecinos de la urbe.

No obstante, aclaran que es un "caso excepcional" en medio de la catástrofe, que no representa la realidad general de la Franja y que, por ahora, suele estar frecuentado principalmente por personal extranjero de organizaciones internacionales.

"Todos sabemos que el verano es maravilloso en todos los países, pero en Gaza es un poco diferente. No hay electricidad, así que este es el único lugar donde puedes pasar tiempo sin necesidad de un ventilador", continúa Judari, que asegura que ahora tiene doble jornada laboral: como periodista y como gerente del nuevo establecimiento.

A su alrededor, decenas de familias palestinas se bañan en el mar tratando de olvidar por momentos las bombas, la ruina, el bloqueo, la falta de medicinas y los cortes de suministros.

"Todo lo que nos rodea es un trauma, y ​​quizás crear este espacio me está ayudando a sobrellevarlo", asegura la periodista, mientras pide a sus clientes "mirar hacia el frente", donde se extienden las instalaciones del club y el agua, y "no hacia atrás", en dirección a las gigantescas montañas de escombros.

Las cercanas tiendas de campaña dispuestas en la arena, donde centenares de gazatíes que han sido fruto de desplazamiento interno forzado malviven en condiciones de insalubridad también recuerdan la realidad del enclave palestino.

"Vengo a la playa porque no hay otros lugares en Gaza. Está todo destruido. Vengo aquí para pasarlo bien, nada más que eso", expresa a EFE el veinteañero Naser Riad, natural de la ciudad de Gaza, desde el club.

Más de 1.200 palestinos han muerto por fuego israelí desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025 en Gaza, donde "el genocidio continúa sin tregua", denunciaron el pasado lunes expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.

Además, 170.000 familias (cerca de un millón de personas) permanecen en tiendas y otras 5.000 duermen al aire libre, según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

"La gente de Gaza merece paz, poder nadar, amar su vida. En definitiva, vivir como cualquier ser humano normal del planeta", recuerda Judari, quien en octubre de 2023 decidió seguir informando sobre el terreno, pese a que su propia familia consiguió salir de Gaza y a que ella misma perdió su casa.