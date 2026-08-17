Acción de la petrolera argentina Vista salta tras compra de títulos por parte de Thiel

Los títulos de Vista trepaban este lunes 5,37 % en la bolsa mexicana y 5,62 % en la bolsa de Nueva York, donde se comercializaban a 72,15 dólares por unidad.

Thiel Macro LLC, un fondo de inversión creado por Peter Thiel, remitió el viernes pasado a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) un formulario con el detalle de su cartera de inversiones en acciones de diversas compañías al cierre del segundo trimestre de ese año.

En el documento, figura que Thiel Macro incorporó acciones de Vista Energy representativas del 1 % del capital de la petrolera y valoradas en 75,9 millones de dólares.

Se trata de la segunda mayor inversión en cartera de este fondo, después de Amazon, donde posee acciones por 117,9 millones de dólares.

El movimiento revelado por Thiel generó gran repercusión en la prensa argentina y el mundo financiero.

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Vista, fundada y presidida por el argentino Miguel Galuccio, concentra sus operaciones en Vaca Muerta, que, con epicentro en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La petrolera se ha consolidado como la principal exportadora de crudo de Vaca Muerta, formación en la que la producción es liderada por la argentina YPF y donde también operan, entre otras, Pluspetrol, Pan American Energy, Tecpetrol, Shell, Chevron y Geopark.

La compañía fundada en 2017 por Galuccio registró en el segundo trimestre de este año una ganancia neta de 321,7 millones de dólares, un 37 % más que en igual período de 2025.

En mayo pasado, Vista concretó la compra de activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta por 712 millones de dólares y presentó un proyecto de inversión por 5.800 millones de dólares para desarrollar un bloque de hidrocarburos no convencionales.