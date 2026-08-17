Activistas y ONG advierten del avance del cáncer de mama en mujeres jóvenes mexicanas

Entre el 11 % y el 15 % de los casos de cáncer de mama —unas 4.500 mujeres— corresponden a menores de 40 años y la edad promedio de diagnóstico en México es de 52 años, casi una década antes que en países desarrollados, según alertó Fundación de Alba al inaugurar la exposición ‘Está en tus manos’ en la estación Barranca del Muerto del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“La edad no es un escudo”, afirmó Miryana Pérez, directora general de Fundación de Alba, quien advirtió de jóvenes que presentan señales de alerta o factores de riesgo que desconocen y llegan con diagnósticos tardíos, metastásicos y tumores más agresivos.

La campaña promueve conocer el cuerpo mediante la autoexploración y acudir a valoración médica ante cualquier cambio.

Pérez Vela sostuvo que, si existen síntomas o factores de riesgo, pueden requerirse ultrasonido mamario o mastografía aunque la paciente tenga menos de 40 años, y recomendó buscar una segunda opinión o acudir con especialistas en oncología o mastología si las señales persisten.

Melissa Aguilar, una de las 11 mujeres retratadas, recordó que recibió el diagnóstico a los 29 años pese a llevar una vida activa y hacer ejercicio.

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“Ser joven no significa estar exento”, dijo Aguilar, quien aseguró que la detección temprana marcó una diferencia en su historia y llamó a no posponer una consulta bajo la idea de que “seguro no es nada”.

"Con el tiempo entendí algo muy importante. El cáncer no avisa y la edad no es un escudo. Ser joven no significa estar exento", reflexionó Aguilar.

La muestra también recuerda a Stephanie, diagnosticada a los 27 años con cáncer de mama en etapa cuatro y metástasis en distintas partes del cuerpo, quien falleció recientemente pese a recibir tratamiento.

Entre los testimonios están además Columba, diagnosticada a los 30 años y en reconstrucción tras quimioterapia, y Sandra, madre de cuatro hijos que continúa con quimioterapia, radioterapia y cirugía después de un diagnóstico metastásico.

La exposición estará hasta el 2 de octubre en la estación Barranca del Muerto del Metro capitalino y cada fotografía incorpora el testimonio de la participante, al tiempo que busca ser un espacio para la concientización de esta enfermedad y sobre todo de la detección temprana sin importar la edad.

La iniciativa, lanzada en marzo, ha recorrido campus de la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Tecnológica (Unitec), llegará en octubre al Tecnológico de Monterrey y a la Secretaría de Salud, y difundirá mensajes en triqui y zapoteco por radios de Oaxaca.

Fundación de Alba, creada en 2008, reporta haber informado a 80.321 personas, apoyado directamente a 18.244 pacientes y sus familias y alcanzar unos 10 millones de personas cada año en redes.

Además, en colaboración con Salud Digna, ofrece ultrasonidos mamarios y mastografías gratuitas con seguimiento.