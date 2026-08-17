Agencia S&P evaluará calificación soberana de Honduras y se reunirá con presidente Asfura

La Secretaría de Finanzas de Honduras indicó en un comunicado que la agencia S&P actualizará su evaluación sobre las principales condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales del país centroamericano, con base en los cinco pilares de su metodología: perfil institucional y de gobernanza; económico; externo; fiscal, y monetario.

Durante su estancia, que se extenderá hasta el miércoles, la delegación de S&P tiene previsto reunirse con el presidente hondureño, representantes del Parlamento local, miembros del Gabinete Económico y del sector privado, con el objetivo de conocer las principales variables que inciden en la situación económica y financiera del país.

La visita forma parte del seguimiento periódico que la agencia internacional realiza a Honduras para actualizar su valoración sobre la capacidad y las condiciones financieras del Gobierno, precisó la Secretaría de Finanzas.

En marzo pasado, la calificadora cambió de negativa a estable la perspectiva de Honduras y mantuvo las calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo en 'BB-/B'. La valoración de transferibilidad y convertibilidad se mantuvo en 'BB-'.

En esa ocasión, S&P destacó "un cambio significativo" en las políticas gubernamentales, con énfasis en la consolidación fiscal y en el fortalecimiento de las relaciones con el sector privado, las instituciones multilaterales de crédito y Estados Unidos, detalla el comunicado.