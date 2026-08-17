Mundo
17 de agosto de 2026 a la - 11:20

Al menos cinco fallecidos y doce heridos al volcarse un autobús en la costa de Ecuador

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Quito, 17 ago (EFE).- Al menos cinco personas fallecieron y otras doce resultaron heridas al volcarse un autobús en la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador, informó este lunes el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

Por EFE

La institución informó que a las 22:26 hora local del domingo (03:26 GMT de este lunes) recibió una alerta por un siniestro de tránsito registrado en Puerto Inca, sector El Mango, en el municipio de Naranjal.

"Se trató de un bus de pasajeros que sufrió pérdida de carril y volcamiento", precisó el ECU 911.

Como resultado del siniestro, cinco personas fallecieron y doce resultaron heridas, quienes fueron trasladadas en ambulancias hasta casas de salud en Naranjal y el municipio de Milagro para recibir atención médica.