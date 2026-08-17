Fútbol de Intermedia
17 de agosto de 2026 a la - 22:06

Gran remontada de General Caballero en el Ka´arendy para vencer a Tacuary

Celebración de los jugadores de General Caballero tras anotar uno de los cuatro goles con los que aseguraron la victoria en casa.
Celebración de los jugadores de General Caballero tras anotar uno de los cuatro goles con los que aseguraron la victoria en casa.APF Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín venció por 4-1 a Tacuary FBC en el estadio Ka’aendy, en el cierre de la 19ª fecha de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz

Se bajó la persiana de la 19ª fecha del torneo de la División Intermedia en el estadio Ka’arendy, donde el Rojo mallorquino superó por 4-1 al elenco de barrio Jara y saltó al segundo puesto de la tabla de posiciones.

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Júnior Franco adelantó a la visita en el marcador, pero el local reaccionó a tiempo y con goles de Juan Martínez, Axel Baigorria, Richard Salinas y Samuel Gómez, triunfó ante los dirigidos por Humberto Ovelar, resultado con el cual llega a 39 puntos y se ubica como único escolta, a 1 punto, del líder 12 de Junio VH (40), mientras que su rival de turno se mantiene con 18 unidades.

Por la 20ª fecha del certamen, General Caballero JLM visitará a Atlético Tembetary, en el estadio Ricardo Grégor, el sábado 22 de agosto, desde las 10:00. Por su parte, Tacuary FBC recibirá a 3 de Noviembre, en el Emiliano Ghezzi, el domingo 23 de agosto, a partir de 10:00.

Los protagonistas, capitanes de ambos elencos, el árbitro y sus asistentes, antes del comienzo del partido.
Los protagonistas, capitanes de ambos elencos, el árbitro y sus asistentes, antes del comienzo del partido.

Síntesis:

General Caballero JLM 4 - Tacuary 1

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Luis Onieva y Carmelo Candia. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: Juan Gabriel Benítez. AVAR: Milciades Saldívar.

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco (46’ Richard Salinas), Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Édgar Franco (68’ Néstor Gómez), Gabriel Espínola (46’ Enzo Alegre), Marcelo Paredes y Juan Martínez; Axel Baigorria (68’ Alexis Araújo) y Jorge Colmán (76’ Júnior Cantero). D.T.: Humberto Ovelar.

Tacuary FBC: Favio Marín; Alexis Aguilera, Jesús Asta (78’ Luiz Martínez) Júnior Franco y Rodney Pedrozo; Fernando Cabrera (60’ Néstor Salinas), Felipe Ferro (60’ Junior Pineda), Jesús Servín (67’ Joshua Vera), y Gustavo De Lira; Martín Núñez (78’ Nazareno Palavecino) y Alcides Valdez. D.T.: Braulio Armoa.

Goles: 39’ Juan Martínez, 57’ Axel Baigorria, 84’ Richard Salinas y 86’ Samuel Gómez (CGC); 24’ Júnior Franco (T). Amonestados: 22’ Tobías Castellano (CGC); 56’ Jesús Servín (T).