Gran remontada de General Caballero en el Ka´arendy para vencer a Tacuary

Se bajó la persiana de la 19ª fecha del torneo de la División Intermedia en el estadio Ka’arendy, donde el Rojo mallorquino superó por 4-1 al elenco de barrio Jara y saltó al segundo puesto de la tabla de posiciones.

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Júnior Franco adelantó a la visita en el marcador, pero el local reaccionó a tiempo y con goles de Juan Martínez, Axel Baigorria, Richard Salinas y Samuel Gómez, triunfó ante los dirigidos por Humberto Ovelar, resultado con el cual llega a 39 puntos y se ubica como único escolta, a 1 punto, del líder 12 de Junio VH (40), mientras que su rival de turno se mantiene con 18 unidades.

Por la 20ª fecha del certamen, General Caballero JLM visitará a Atlético Tembetary, en el estadio Ricardo Grégor, el sábado 22 de agosto, desde las 10:00. Por su parte, Tacuary FBC recibirá a 3 de Noviembre, en el Emiliano Ghezzi, el domingo 23 de agosto, a partir de 10:00.

Síntesis:

General Caballero JLM 4 - Tacuary 1

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Luis Onieva y Carmelo Candia. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: Juan Gabriel Benítez. AVAR: Milciades Saldívar.

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General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco (46’ Richard Salinas), Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Édgar Franco (68’ Néstor Gómez), Gabriel Espínola (46’ Enzo Alegre), Marcelo Paredes y Juan Martínez; Axel Baigorria (68’ Alexis Araújo) y Jorge Colmán (76’ Júnior Cantero). D.T.: Humberto Ovelar.

Tacuary FBC: Favio Marín; Alexis Aguilera, Jesús Asta (78’ Luiz Martínez) Júnior Franco y Rodney Pedrozo; Fernando Cabrera (60’ Néstor Salinas), Felipe Ferro (60’ Junior Pineda), Jesús Servín (67’ Joshua Vera), y Gustavo De Lira; Martín Núñez (78’ Nazareno Palavecino) y Alcides Valdez. D.T.: Braulio Armoa.

Goles: 39’ Juan Martínez, 57’ Axel Baigorria, 84’ Richard Salinas y 86’ Samuel Gómez (CGC); 24’ Júnior Franco (T). Amonestados: 22’ Tobías Castellano (CGC); 56’ Jesús Servín (T).