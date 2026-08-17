Al menos cuatro civiles muertos y 71 heridos tras enfrentamientos en Somalia, según MSF

"En el Hospital Regional de Baidoa, donde MSF colabora con el Ministerio de Salud, los equipos recibieron a 71 heridos, entre ellos mujeres y niños. Se registraron cuatro fallecimientos, incluyendo el de una joven", reportó el representante de MSF en Somalia, el doctor Elshafie Mohammed, en declaraciones remitidas a EFE.

De acuerdo con Mohammed, los pacientes continúan llegando al hospital y se prevé que las cifras aumenten.

"Baidoa acoge a más de medio millón de personas desplazadas por el conflicto, la sequía y la inseguridad, muchas de las cuales dependen de los ya limitados servicios de salud de la ciudad. Estos servicios están desbordados", afirmó el médico.

Durante la madrugada de hoy, el Ejército de Somalia afirmó haber abatido alrededor de 30 combatientes entre yihadistas y milicianos leales a Abdiaziz Laftagareen, expresidente del estado del Sudoeste (cuya capital es Baidoa), quienes utilizaron vehículos cargados de explosivos en el asalto, comunicó el Ministerio de Defensa somalí.

"Cada nuevo ciclo de violencia ejerce una mayor presión sobre el sistema de salud y dificulta aún más el acceso a la atención médica vital para quienes la necesitan. Es devastador ver a civiles atrapados de nuevo en la violencia", añadió Mohammed.

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En este sentido, el representante de MSF en Somalia reclamó que se protejan los centros de salud y al personal médico para poder garantizar la atención médica de forma segura.

La ciudad de Baidoa permanece bajo control del Gobierno federal desde el 30 de marzo. La tensión escaló a principios de ese mes, cuando el entonces presidente del estado del Sudoeste, Abdiaziz Laftagareen, rompió relaciones con Mogadiscio en protesta por la aprobación de la nueva Constitución, que puso fin a 14 años de Carta provisional y amplió los mandatos presidencial y parlamentario de cuatro a cinco años.

Todo esto ocurre mientras Somalia combate a Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de atacar a territorios vecinos como Kenia y Etiopía.

El presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos con bombardeos aéreos.

El grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central e instaurar un Estado islámico ultraconservador.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.