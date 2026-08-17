Al menos siete migrantes muertos y dos en estado crítico tras rescate en el Mediterráneo

El rescate se produjo a las 08:07 hora local (06:07 GMT) en aguas internacionales de la zona de búsqueda y rescate (SAR) libia, después de que el buque avistara una barcaza de madera de doble cubierta, según un comunicado de EMERGENCY.

El jefe de misión, Jonathan Nanì La Terra, explicó que alrededor de las 06:00 horas la tripulación identificó dos embarcaciones mediante el radar y posteriormente las localizó desde la cubierta con prismáticos.

Al acercarse, los miembros de la tripulación observaron una embarcación de madera sobrecargada y una patrullera libia que se aproximaba y comenzó a dirigirse hacia el buque humanitario.

"A una milla de distancia nos pusimos en contacto con ellos para avisar de que la operación de rescate ya estaba en marcha: la embarcación libia se quedó vigilando la operación durante toda su duración", explicó Jonathan Nanì La Terra.

Durante el rescate, la tripulación del buque humanitario identificó a nueve personas tumbadas en la cubierta de la embarcación de madera, adonde habían sido trasladadas por los demás ocupantes desde la bodega, donde habían permanecido durante el viaje.

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"Entre los náufragos, 9 personas necesitan asistencia médica. Para 2 de ellas, en condiciones críticas por asfixia, el personal a bordo del Life Support ha solicitado un MedEvac (una evacuación médica) urgente a las autoridades competentes, el cual está en camino", se añade en el comunicado.

Entre las 50 personas rescatadas con vida hay 45 hombres y 5 mujeres. Del total, 29 son menores extranjeros no acompañados (26 varones y 3 mujeres).

Debido al estado de los supervivientes, EMERGENCY solicitó a las autoridades la asignación de un puerto seguro (POS, por sus siglas en inglés) cercano, con el objetivo de "evitar más sufrimiento" a las personas rescatadas tras el viaje.

Las autoridades italianas asignaron el puerto de Bari, en el sur de Italia.

Además, esta mañana la ONG SOS Méditerranée rescató en la zona de búsqueda y rescate (SAR) de Malta a otras 55 personas, entre ellas ocho mujeres y nueve niños, que llevaban tres días en el mar a bordo de una lancha neumática y que procedían, en su mayoría, de Sudán.

La organización humanitaria recibió el aviso de socorro transmitido por un avión de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, según informó en su cuenta de X SOS Méditerranée.

En lo que va de 2026, han llegado a las costas de Italia 17.800 migrantes, frente a los 39.116 del mismo periodo del año anterior, según los datos del Ministerio del Interior.