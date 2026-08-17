Alpac Capital sustituye a 5 directores de medios serbios por su CEO, Pedro Vargas David

Estos últimos cambios se producen menos de tres meses después de que, en mayo, el grupo de inversión portugués Alpac Capital comprara a la empresa de telecomunicaciones United Group las televisiones N1 y Nova S, así como los periódicos Danas, Vreme y Radar, por 30 millones de euros.

La emisora Nova S informó de que Pedro Vargas David ha sido registrado oficialmente hoy como director de esos cinco medios serbios de United Group.

“Tal y como consta en el Registro Mercantil, las decisiones relativas al nombramiento del propietario de Alpac Capital fueron adoptadas hoy, 17 de agosto de 2026”, precisó la citada televisión.

"Han sido destituidos, uno tras otro, Mihailo Jovicevic, director del portal y periódico Nova y del semanario Radar; Aleksandra Mitic, directora de la empresa Dang graf, editora de Danas, y Brent Sadler, director de N1", así como Janez Zivko, directdor de Nova S, añadió.

Ya durante las negociaciones previas a la adquisición de los medios por Alpac Capital desató preocupación entre los defensores de la libertad de prensa, que advirtieron del riesgo de pérdida de independencia de los citados medios.

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Un total de 27 oenegés serbias denunciaron en abril que esa transacción estaba orquestada por el presidente serbio, el populista Aleksandar Vucic, para limitar la independencia de esos medios críticos.

Las ONG advirtieron de que la operación suponía "una de las amenazas más significativas" para el pluralismo mediático en Europa y vincularon a Alpac Capital, desde 2022 propietario de Euronews, al exprimer ministro húngaro Viktor Orbán y a la empresa estatal serbia Telekom, bajo control del presidente serbio, el nacionalista Aleksandar Vucic.

Serbia ocupa el puesto 104 de 180 países en el ránking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, que incluyó en 2025 a Vucic en su lista de ‘depredadores de la libertad de prensa'.