Ascienden a 92 los muertos tras el naufragio de un barco en el lago Kariba de Zimbabue

"La cifra de muertos por el accidente de la embarcación de la Agencia de Desarrollo de Infraestructura Rural (RIDA) de Kariba asciende ahora a 92, tras la recuperación de ocho cuerpos", indicó la Policía de la República de Zimbabue en un comunicado.

"La Policía insta a los familiares a acercarse al Centro de Mando en Kariba y a la comisaría de policía local para obtener cualquier información relevante y necesaria sobre el accidente", añadió.

Las autoridades desplegaron cuatro embarcaciones con al menos 40 miembros de la unidad subacuática de la Policía desde el martes pasado, cuando ocurrió el siniestro, para continuar con la búsqueda de cuerpos y rescate de supervivientes en el lago.

Hasta el momento, se han revelado las identidades de 44 víctimas, que incluyen 18 menores, entre ellos niños de entre uno y cinco años, así como otros más mayores.

El naufragio ocurrió mientras el navío viajaba entre las localidades de Chalala y Kariba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque las primeras informaciones señalaron que transportaba a 120 personas, las investigaciones policiales apuntaron a que podría tratarse de más gente, pese a que la capacidad máxima autorizada era de 90 personas.

La Policía indicó entonces que 67 personas fueron rescatadas, pero la Unidad de Protección Civil, la agencia de gestión de desastres zimbabuense, cifró en 77 los sobrevivientes que se salvaron nadando o tras ser arrastrados hacia un islote cercano, desde donde fueron evacuados por botes salvavidas.

Ante la tragedia, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, declaró el estado de desastre nacional para desplegar recursos del Ejército, buzos de rescate y aeronaves.

El mandatario reconoció públicamente que el suceso expuso serias deficiencias en los sistemas de inspección y seguridad marítima del país.

El lago Kariba, el mayor embalse artificial del mundo por volumen, con una capacidad de unos 180 kilómetros cúbicos, fue creado a raíz de la construcción de la presa homónima, levantada entre 1956 y 1959 por ingenieros italianos sobre el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia.

Además de abastecer a la Central Hidroeléctrica de Kariba, esta masa de agua constituye una vía de transporte clave en la región.