Bono del Tesoro a treinta años sube hasta el 5,31 %, su nivel más alto en diecinueve años

A su vez, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años avanzaba hasta el 4,7 %, y el del bono a dos años subía hasta el 4,2 %.

Según la prensa especializada, la subida de los bonos estadounidenses se debe, en parte, a la preocupación de los inversores por una subida de la inflación derivada del incremento de los precios de la energía por la guerra entre Washington e Teherán.

En mayo, los bonos de deuda a treinta años, los de mayor vencimiento, ya habían alcanzado su nivel más alto desde 2007 y subieron hasta el 5,2 %, apoyados por esta misma preocupación.

Este temor persiste pese a que la semana pasada se divulgaron una serie de datos sobre la inflación mejores de lo que esperaba el mercado: el índice de precios de consumo (IPC) bajó en julio una décima, hasta el 3,4 %, y el de producción (IPP) subió ese mismo mes el 4,7 % interanual, frente al 5,5 % de junio.

Dichas cifras refuerzan la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión.

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La subida de los bonos se da después de que el pasado jueves el Tesoro de Estados Unidos colocara bonos de deuda a treinta años por unos 25.000 millones de dólares, con un interés del 5,216 %, el mayor nivel de rendimiento logrado para un instrumento de este tipo desde 2001.

En un escenario donde se anticipan crecimientos de la inflación y de la deuda pública en Estados Unidos, el mercado para las emisiones de la primera economía mundial viene mostrando una creciente preferencia por los bonos con vencimientos más cortos, según los analistas.

En cuanto a Irán, hoy expira el memorando de entendimiento entre ese país y EE.UU., que establecía un alto el fuego y un plazo de sesenta días para resolver cuestiones pendientes, y ambas naciones han intercambiado nuevas amenazas que han contribuido a la subida del 2,55 % en el precio del petróleo intermedio de Texas, hasta los 84,5 dólares el barril.