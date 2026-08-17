Buque de la Armada colombiana zarpa para recoger en Miami toneladas de ayuda por terremoto

"El buque cuenta con capacidad para transportar hasta 410 toneladas de ayuda y fue abastecido para una navegación de hasta nueve días", dijo el mandatario en X, sin precisar el puerto caribeño desde el que zarpó.

Los suministros serán recogidos en Miami, donde voluntarios y colombianos residentes en el sur de Florida han organizado la recolección de donaciones para los damnificados.

Estados Unidos también envió esta semana a Colombia un grupo de búsqueda y rescate procedente de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California), donde además de apoyar la búsqueda entre los escombros, sus especialistas realizan evaluaciones estructurales de los edificios dañados.

Las ayudas se sumarán así a las 222 toneladas que ya han llegado de países como El Salvador, México, España, Chile y Perú, con alimentos, productos de higiene, medicamentos y suministros médicos.

El terremoto deja 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado el domingo por la noche.