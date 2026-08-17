Canadá invertirá 51.000 millones de dólares en energía limpia en el este del país

Ottawa calificó el anuncio como la mayor inversión en energía limpia de la historia de Norteamérica.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que el Gobierno federal proporcionará hasta 10.000 millones de dólares canadienses en financiación para ampliar y modernizar la central hidroeléctrica de Churchill Falls, construir nuevas líneas de transmisión, promover un gran parque eólico terrestre en Labrador y desarrollar el proyecto de Gull Island, una nueva central hidroeléctrica con capacidad de 2.250 megavatios.

Los proyectos casi triplicarán la capacidad de generación actual de Churchill Falls, hasta alcanzar en conjunto unos 14.000 megavatios, lo que permitirá generar electricidad suficiente para abastecer a las tres mayores ciudades del país, Toronto, Montreal y Vancouver.

Ottawa calcula además que las inversiones generarán unos 23.000 empleos durante la construcción y aportarán 31.000 millones de dólares canadienses al producto interior bruto (PIB) del país hasta principios de la década de 2040.

El acuerdo fue presentado en San Juan de Terranova por Carney junto con la primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, y su homólogo de Terranova y Labrador, Tony Wakeham.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva fórmula sustituirá el polémico acuerdo de Churchill Falls de 1969, considerado durante décadas en Terranova y Labrador extremadamente favorable a Quebec.

Según el Gobierno de Terranova y Labrador, el nuevo pacto elevará hasta 49.000 millones de dólares canadienses el valor actual neto del acuerdo para la provincia y le garantizará acceso a 985 megavatios de capacidad de transmisión a través de Quebec para vender electricidad directamente a otros mercados, incluidos Estados Unidos.

Hydro-Québec, la empresa pública de electricidad de Quebec, pagará además a partir del próximo año 1,8 centavos por kilovatio hora por la electricidad de Churchill Falls, frente a los actuales 0,2 centavos, un precio que aumentará un 14 % anual hasta alcanzar 11,5 centavos en 2041.

El pacto deberá convertirse en acuerdos definitivos antes del 31 de marzo de 2027, salvo que las partes decidan prorrogarlo.

La central hidroeléctrica de Churchill Falls, una de las mayores del mundo con una capacidad de 5.428 megavatios y la segunda de Canadá, fue construida en 1970 entre las provincias de Terranova y Labrador y Quebec con un coste de alrededor de 1.000 millones de dólares.

El acuerdo en vigor entre las dos provincias establece que la mayor parte de la electricidad generada por Churchill Falls, unos 34 teravatios hora (TWh), se venda a Quebec a un precio de descuento que actualmente es de 0,2 centavos por kilovatio hora.