Cegid refuerza su apoyo a las empresas en México ante la nueva reforma laboral

En este contexto, Cegid está reforzando en México el modelo de acompañamiento que desarrolló en España a partir de 2019 con la entrada en vigor del registro horario obligatorio. La compañía combina conocimiento experto, formación y tecnología para ayudar a las empresas a adaptar sus procesos, asegurar el cumplimiento y mantener la productividad en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

La compañía pone también a disposición de las organizaciones Cegid Visualtime, su solución especializada en gestión del tiempo de trabajo y control horario, con un amplio recorrido en el mercado mexicano. La plataforma permite registrar electrónicamente la jornada, centralizar la información, automatizar procesos y disponer de visibilidad sobre la operativa, además de facilitar la adaptación a los cambios regulatorios previstos entre 2026 y 2030.

Con este enfoque, Cegid busca ayudar a las empresas a anticiparse al cambio regulatorio, mejorar la trazabilidad de la información laboral y reducir los riesgos asociados al incumplimiento, al tiempo que facilita una gestión más eficiente y digitalizada del tiempo de trabajo.