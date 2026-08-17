China prueba diseño de un gigantesco avión de fuselaje integrado para más de 800 pasajeros

El diseño, desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo Aerodinámico de China (CARDC), tiene 85 metros de envergadura y 43 metros de longitud, con una superficie alar de unos 1.395 metros cuadrados y una velocidad de crucero de Mach 0,8, informó este lunes el diario hongkonés South China Morning Post.

A diferencia de los aviones convencionales, que separan el fuselaje de las alas y la cola, el diseño de fuselaje integrado incorpora buena parte del cuerpo de la aeronave a la estructura sustentadora, lo que puede mejorar su eficiencia aerodinámica.

El concepto se enmarca en una tendencia que también exploran empresas como la estadounidense JetZero, cuyo modelo Z4, actualmente en desarrollo, está diseñado para transportar unos 250 pasajeros, aunque el proyecto chino plantea una aeronave de una escala muy superior.

Los investigadores probaron un modelo a escala 1:52, de unos 80 centímetros de longitud y 1,6 metros de envergadura, en un túnel de viento transónico del CARDC a velocidades de entre Mach 0,4 y 0,8.

Los ensayos analizaron, entre otros aspectos, su comportamiento aerodinámico, estabilidad y deformación estructural.

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El modelo alcanzó una relación máxima de sustentación y resistencia de alrededor de 20 a velocidades inferiores a Mach 0,7.

Los investigadores señalan que la configuración podría ofrecer mayor eficiencia aerodinámica, más autonomía y menor consumo energético, aunque por ahora no existe una aeronave a tamaño real.

Según medios locales, China también estudia un diseño de avión de carga de fuselaje integrado con capacidad para transportar 120 toneladas y una autonomía de unos 6.500 kilómetros, aunque el proyecto permanece en fase conceptual.

El CARDC ha participado en otros programas aeronáuticos chinos, entre ellos el avión comercial C919 y el avión de transporte Y-20.

China desarrolla además el C929, un avión de fuselaje ancho y largo recorrido para unas 280 plazas.