Cierran las urnas de las primarias del Likud de Netanyahu con una caída de participación

"En estas elecciones anticipadas participaron 75.177 votantes, el 53 % del electorado", informó al cierre de las urnas el diario YNet. En 2022, la participación ascendía al 58 %.

Los resultados de la votación se anunciarán en la mañana del martes, según la prensa local.

Las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones parlamentarias dan al Likud entre 22 y 24 escaños, frente a los 32 con los que entró al Gobierno tras los comicios de 2022. Estas previsiones ponen a casi una decena de parlamentarios del Likud ante un escenario en el que no volverían a la Knéset (Parlamento) este año.

Ya en 2022, Netanyahu necesitó conformar una coalición (la más derechista de la historia de Israel) para alcanzar la mayoría en el Parlamento, con 61 de los 120 asientos totales.

La lista resultante hará frente a las primeras elecciones tras años marcados por el ataque liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023, la ofensiva israelí contra Gaza en represalia y la escalada regional en la que Israel se ha embarcado guerras con Hizbulá en el Líbano e Irán, además de haber mantenido intercambios de fuego con otras milicias aliadas de la República Islámica.

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El puesto de Netanyahu no está en riesgo durante estas primarias, ya que el dirigente del partido (y cabeza de la lista electoral) se elige en un proceso independiente a estos comicios.

El actual mandatario israelí se reserva, además, el derecho a elegir quién ocupará otras ocho posiciones de las listas del Likud (3ª, 5ª, 9ª, 11ª, 15ª, 18ª, 26ª y 29ª) gracias a una decisión del Comité Central del partido que otorga más influencia sobre él a Netanyahu.

De esas ocho plazas, el mandatario ya ha asignado cuatro al actual ministro de Exteriores, Gideon Saar; al de Defensa, Israel Katz; al presidente del Comité Central del Likud, Haim Katz; y al emprendedor (y nuevo en política) Oren Dobronsky.

Con los años, Netanyahu ha aumentado las plazas reservadas a su discreción de las listas: de dos en 2015 a cinco en 2022, hasta las ocho este 2026, según el Instituto para la Democracia de Israel (IDI).

Los miembros del Likud votan en los comicios por los candidatos a 12 posiciones en su lista nacional y a otros siete candidatos vinculados a los distritos geográficos en que se distribuye el electorado, uno por cada distrito.

Sin embargo, a los puestos de distrito se les reservan posiciones muy altas en las listas (a partir del 27º), por lo que su elección en las parlamentarias es altamente improbable.