Cinco años de prisión por prevaricato para exjueza de Ecuador deportada desde EE.UU.

La exjueza del municipio costero de Montecristi, en la provincia de Manabí, fue declarada culpable después de que la Fiscalía la acusara de haber ordenado la libertad de dos personas condenadas por feminicidio que cumplían sus penas en una prisión en la andina provincia de Azuay.

La investigación contra Zambrano comenzó en marzo de 2023 y, según la Fiscalía, la mujer habría actuado "sin competencia territorial" al resolver sobre personas encarceladas que cumplían condenas en cárceles de otras provincias como Guayas, Cañar, Azuay, Pichincha y Loja.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios de los agentes que participaron en la investigación, informes sobre el reconocimiento del lugar de los hechos y las pericias realizadas a los equipos electrónicos incautados.

El Ministerio Público también presentó como prueba la resolución con la que se destituyó a Zambrano en octubre de 2023 por actuaciones jurisdiccionales con las que habría beneficiado no solo a los dos condenados por feminicidio, sino también a otras personas procesadas por delitos contra la propiedad y la vida.

Estas actuaciones fueron calificadas como "error inexcusable" por el Consejo de la Judicatura.

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La exjueza, que se encontraba prófuga de la justicia, tenía una orden de captura y una circular roja de Interpol desde julio de 2024 y fue localizada en Alexandria (Estados Unidos), donde había solicitado asilo, que le fue negado, y se encontraba en situación migratoria irregular.

Tras ser deportada a Ecuador en mayo pasado fue entregada a la justicia ecuatoriana.