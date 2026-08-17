Comisario europeo de Interior: España hace "un trabajo importante" para proteger fronteras

"Muy buena discusión con el ministro (Fernando) Grande-Marlaska hoy. España está realizando un trabajo importante y necesario para proteger nuestras fronteras exteriores compartidas", dijo Brunner en una publicación en sus redes sociales.

También reiteró el "apoyo continuo" del Ejecutivo comunitario a España, así como la "disposición para desplegar en la máxima medida posible" en el terreno a las agencias europeas de fronteras (Frontex), policial (Europol) y de asilo.

Este domingo, las fronteras de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla recuperaron progresivamente la normalidad después de que Marruecos desplegara un importante dispositivo de seguridad el día anterior ante posibles intentos de cruces masivos que concluyeron con la detención de cerca de 300 migrantes, en su mayoría subsaharianos.