Cuba tendrá apagones este lunes que afectarán a la vez hasta el 67 % de la isla

En las últimas semanas ha escalado la crisis con apagones que en La Habana alcanzan las 20 horas y más, con apenas dos o tres de servicio, mientras que en las provincias se reportan más de dos días consecutivos sin suministro de electricidad.

La isla padece una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado progresivamente desde enero por el bloqueo petrolero aplicado por EE.UU., una medida que las Naciones Unidas ha calificado de contraria al derecho internacional.

En la jornada anterior hubo afectación del servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y esa situación se mantuvo durante la última madrugada, según el parte actualizado de la UNE, compañía dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En esta jornada prevé -para el horario de mayor demanda- una capacidad de generación de 1.120 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.180 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.210 MW.

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En esta fecha, siete de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento.

Los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables de un 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Asimismo, la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero estadounidense hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén completamente inoperantes, cuando esta fuente es responsable de otro 40 % de la generación.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la generación de energía solar apoyado por China.

Cuba ha sufrido doce apagones generales en casi 24 meses, siete de ellos en lo que va de 2026.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa", marcada tanto por el impacto del cerco petrolero y las sanciones de Washington como por un sistema energético profundamente obsoleto.

De acuerdo con estimaciones, Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

La economía cubana se encuentra casi totalmente paralizada por los apagones, tras acumular una contracción de un 15 % entre 2020 y 2025, y que según pronósticos independientes podría registrar hasta un 6,5 % este año.