Dolly Parton no asiste a una inauguración en Tennessee por problemas de salud

La actriz y cantante tenía previsto asistir a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, el parque de atracciones en Tennessee de su propiedad.

Parton se disculpó en un video grabado "Estoy aquí mismo... Bueno, más o menos. Algo así -señaló en el vídeo- en Nashville, y lo siento, se suponía que debía estar allí en persona, tal como había planeado".

La cantante contó que se había sentido mareada y deshidratada y señaló que su médico le había aconsejado no viajar para la inauguración. "Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: 'No vas a viajar esta semana'. Así que supongo que, si el médico te dice 'no vas a viajar esta semana', pues no viajas esa semana", señaló.

"Diviértanse, y nos veremos más adelante", añadió.

En mayo, Parton pospuso su residencia de espectáculos en Las Vegas, que había sido programada inicialmente para diciembre de 2025.

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Dolly Parton, considerada una de las más relevantes cantantes de country de la historia, es también actriz, filantropa y empresaria. El pasado 19 de enero cumplió 80 años.